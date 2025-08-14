С февраля он занимал должность директора Департамента архитектуры и политики цифровой трансформации МЦРИАП РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Ахметжанов Асылбек Амантайулы назначен вице-министром просвещения Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1993 году в Алматы. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Казахский университет технологии и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в январе 2016 г. в качестве и.о. эксперта Управления по оптимизации государственных услуг Комитета связи, информатизации и информации МИР РК.

2016-2018 гг. – эксперт Управления по оптимизации государственных услуг Департамента по развитию «электронного правительства» и государственных услуг МИК РК.

2018-2019 гг. – главный эксперт Управления политики совершенствования государственных услуг Департамента развития «электронного правительства» и государственных услуг МЦРИАП РК.

2019-2021 гг. – руководитель Управления информатизации и автоматизации государственных услуг Департамента цифровизации и информатизации МЭПР РК.

2021-2024 гг. – заместитель директора Департамента цифровой трансформации МЦРИАП РК.

2024-2025 гг. – директор Департамента цифровизации и государственных услуг МПС РК.

С февраля 2025 г. по настоящее время занимал должность директора Департамента архитектуры и политики цифровой трансформации МЦРИАП РК.