Атырау – в дыму: крупное возгорание тушат на берегу Каспия

В городе Атырау тушат загорание камыша, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Фото: пресс-служба МЧС РК, скриншоты с видео https://www.instagram.com/atyrau.bugin/, https://www.instagram.com/zello_atyrau_region/

2 апреля около 09:12 в Атырау, в 30 километрах от села Дамбы, на побережье Каспийского моря, на территории государственного природного резервата «Акжайык» обнаружено возгорание камыша.

На сегодняшний день его общая площадь – 89,5 га. При этом тушение тростниковой растительности усложняется сильными порывами ветра и заболоченной местностью.

Вчера пожарные и сотрудники резервата ликвидировали возгорание на 82,5 га. А сегодня с 8:30 загоревшийся камыш тушат 70 сотрудников областного ДЧС и резервата «Акжайык» с помощью 16 единиц техники, 7 мотопомп, 2 лодок.

Вместе с тем в департаменте подчеркнули, что по закону о гражданской защите пожары в степных массивах, не имеющих противопожарной службы, должны тушить местные исполнительные органы, а в лесных массивах – уполномоченные органы в области лесного хозяйства. Однако подразделения МЧС выезжают на все вызовы.

«Большинство пожаров на территории области происходят в весенний и осенний сезоны, что напрямую связано с выходами жителей на природу и периодом охотничьего сезона. Причина в – несоблюдении охотниками или отдыхающими горожанами, гостями элементарных требований пожарной безопасности на природе», – констатируют в ДЧС, добавляя, что профилактическая агитация среди населения ведется регулярно.

Между тем в социальных сетях жители Атырау жалуются на невыносимый запах гари и дым, окутавший город. Судя по видео, дым до такой степени плотный, что на дорогах города не видно впереди идущих автомобилей.

Некоторые пользователи соцсетей полагают, что виной могут быть и выбросы с Атырауского нефтеперерабатывающего завода.