Единые нормы подготовки спортсменов утвердили в Казахстане

Нововведения вступили в силу после аудита ВАП

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на подготовку спортсменов, включая спорт высших достижений, сообщает Kazpravda.kz

В ходе аудита было установлено, что отсутствие единых норм питания, медицинского сопровождения и материального обеспечения учащихся спортивных школ-интернатов и колледжей олимпийского резерва приводило к различиям в условиях подготовки спортсменов в регионах и затрудняло обеспечение единых стандартов.

Во исполнение предписания ВАП Минтуризма приняло меры по устранению выявленных недостатков в действующем законодательстве. В частности, утверждены единые нормы питания, медицинского сопровождения и материального обеспечения учащихся спортивных школ-интернатов и колледжей олимпийского резерва.

Реализация указанных мер позволит обеспечить равные условия подготовки спортсменов независимо от региона, повысить прозрачность использования бюджетных средств и эффективность государственной поддержки спортивной отрасли.

Исполнение остальных поручений ВАП по итогам аудита продолжается и остается на контроле.