Алихан Смаилов дал старт Президентским тестам в Астане

Фото: ВАП

В Астане на базе Легкоатлетического спортивного комплекса начались официальные Президентские тесты физической подготовленности населения. Соревнование является одним из главных массовых спортивных стартов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

Мероприятие проводится под эгидой Федерации по Президентским тестам и Президентским многоборьям РК, которая в 2026 году полноценно возобновила свою деятельность.

В торжественной церемонии открытия соревнования приняли участие президент Федерации Алихан Смаилов и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Участникам со всех регионов республики предстоит выполнить такие упражнения, как поднимание туловища из положения лежа, подтягивание на перекладине, прыжок в длину, бег на короткую дистанцию и бег на выносливость.



В целом Президентские тесты направлены на укрепление здоровья граждан, повышение интереса к занятиям физической культурой, формирование здорового и активного образа жизни.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию спорта в нашей стране. Массовый спорт имеет огромное значение для того, чтобы наша молодежь росла здоровой, сильной и крепкой, а также для укрепления здоровья всей нации. В этом контексте Президентские тесты, безусловно, являются действенной и мотивирующей системой для наших граждан», — сказал Алихан Смаилов, обращаясь к участникам соревнований.

Он напомнил, что в 2025 году в сдаче Президентских тестов по всей республике приняли участие около 2,8 млн человек. Из них более 160 тыс. выполнили нормативы президентского уровня, более 200 тыс. – национального уровня и свыше 445 тыс. – уровня начальной подготовки.

«Наша цель – создать каждому казахстанцу условия для регулярных занятий физической культурой и спортом. Желаю всем вам успешно пройти Президентские тесты!», — заключил Алихан Смаилов.

Также в ВАП отметили, что масштабное спортивное мероприятие в Астане будет проходить в течение двух дней – 29 и 30 июня.