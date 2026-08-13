Казахстан утвердил стратегию развития внутреннего госaудита

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерством финансов Республики Казахстан утверждена первая Концепция развития внутреннего государственного аудита до 2030 года — стратегический документ, определяющий новый этап развития системы внутреннего государственного аудита, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Минфине, Казахстан становится одной из первых стран региона, формирующих долгосрочную стратегию развития внутреннего государственного аудита с акцентом на цифровизацию. Принятие концепции является важным этапом развития государственного управления и знаменует переход к современной модели внутреннего государственного аудита, основанной на предупреждении рисков, риск-ориентированном подходе, цифровых технологиях и аналитике данных.

Эффективность внедряемых преобразований уже подтверждается результатами. По итогам первого полугодия 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество аудиторских мероприятий сократилось на 7%, при этом сумма выявленных финансовых нарушений увеличилась на 76%.

Наряду с этим, объем бюджетных средств, по которым приняты превентивные меры без проведения аудита, вырос более чем в два раза – с 200 млрд тенге до 500 млрд тенге.

Такая динамика свидетельствует о переходе к интеллектуальному аудиту, обеспечивающему более точное выявление рисков при меньшей контрольной нагрузке.

Министр финансов Мади Такиев подчеркнул, что развитие внутреннего государственного аудита сегодня требует не только контроля, но и создания механизмов, которые позволяют своевременно выявлять риски и принимать управленческие решения на опережение.

«Будущее государственного аудита за технологиями, качественными данными и профилактикой нарушений. Наша задача обеспечить эффективное использование государственных ресурсов и повысить доверие общества к системе управления финансов», - заявил он.

Предполагается, что реализация концепции позволит сформировать современную систему внутреннего государственного аудита, соответствующую лучшим международным подходам и отвечающую задачам устойчивого развития Республики Казахстан.

С полной версией Концепции можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Комитета внутреннего государственного аудита.