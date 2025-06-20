Его небольшая гостиница превратилась в удобное и доступное место отдыха для туристов, интересующихся сельской жизнью, природными ландшафтами и культурным наследием Восточного Казахстана

Фото пресс-службы акимата ВКО

В селе Белкарагай Катон-Карагайского района предприниматель Бауыржан Уалханов успешно реализует проект по развитию внутреннего туризма при поддержке государственной программы «Ауыл аманаты». В рамках данной инициативы он получил льготный кредит под 2,5% годовых на сумму 8,7 миллиона тенге и открыл в родном селе гостевой дом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО

Сегодня его небольшая гостиница превратилась в удобное и доступное место отдыха для туристов, интересующихся сельской жизнью, природными ландшафтами и культурным наследием Восточного Казахстана. Благодаря своему делу Бауыржан не только достиг личной цели, но и вносит вклад в экономическое развитие села.

Среди основных услуг, предоставляемых предпринимателем:

- размещение и приём гостей;

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания;

- уборка номеров, замена постельных принадлежностей, поддержание чистоты;

- приготовление завтраков, а при необходимости — традиционных казахских блюд;

- предоставление информации о природных достопримечательностях, туристических маршрутах и заповедных местах региона.

— Программа «Ауыл аманаты» — это большая поддержка для тех, кто хочет начать своё дело. Благодаря этому проекту, я реализовал мечту и теперь развиваю туризм в родном ауле. Мы ощущаем реальную помощь. Хотелось бы, чтобы подобных инициатив, направленных на развитие сёл, становилось больше, — делится Бауыржан Уалханов.

Катон-Карагай известен своей живописной природой и чистейшим воздухом, что делает его одним из привлекательных направлений для внутреннего туризма. Инициатива Бауыржана — наглядный пример того, как усилия неравнодушных жителей помогают раскрыть туристический потенциал региона, отметили в областной администрации.