Авария в Майкаине: Вода вернулась в поселок

Общество
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Сергей Горбунов

Авария, произошедшая 21 февраля в степи, в 27 километрах от насосной станции второго подъема Экибастуза, где произошел прорыв магистральной трубы диаметром 1 020 мм, идущей на поселок Майкаин, устранена спустя девять дней напряженной работы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Павлодарской области

Для этого потребовались усилия 119 человек и 48 единиц специа­лизированной техники экибастузского «Горводоканала» и специалис­тов ДЧС Павлодарской области и АО «Майкаинзолото». Тем более, что в регионе несколько дней стояли сильные морозы с ветром.

Сложилась такая ситуация, что помимо порыва трубы, водопровод перемерз на протяжении нескольких километров и его пришлось отогревать парогенераторами и большими кострами. Об этом подробно «Казахстанская правда» рассказывала 27 февраля, в материале «Аварии следовало ожидать».

В горняцком поселке Майкаин штабом по ликвидации ЧП и АО «Майкаинзолото» был организован подвоз воды из Экибастуза и расположенного неподалеку угольного разреза Майкубень и, даже, в цистернах по железной дороге. Эту воду сливали в поселковый аварийный резервуар, а затем по местной водопроводной сети подавали в дома майкаинцев. Но из-за малого давления в трубах вода доходила лишь до первых этажей домов в несколько этажей и за ней приходилось ходить к соседям, живущим ниже.

Но и это еще не все. 23 февраля акиматом Баян­аульского района (на его территории находится горняцкий поселок) на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение об объяв­лении на территории поселка Майкаин чрезвычайной ситуации местного масштаба. Затем в связи с проводимыми ремонтными работами, приостановлена подача воды на АО «Богатырь-Көмір». Производство добычи угля не пострадало, так как для этого вода не требуется. Для хозяйственных нужд предприятия производится ее подвоз.

…Такова была напряженная ситуация. Но 29 февраля на заседании оперативного штаба аким Экибастуза Аян Бейсекин сказал, что «в 07:30 местные исполнительные органы совместно с коммунальщиками завершили отогрев трубопровода. Бригада «Горводоканала» производит повторный обход от станции до 274 пикета. Параллельно заполняют сетей, будет проведена опрессовка, после чего откроют задвижки АО «Богатырь-Көмір» и после заполнения трубопровода, планируют к вечеру этого же дня, ввести его в эксплуатацию».

…Утром 1 марта я позвонил в Майкаин. Мне сказали, что воду в магистральный водовод уже подали. Она дошла до пикета №274 (район АО «Богатырь-Көмір») и затем ее, когда увеличат давление в сети, ждут в поселке. Где-то во второй половине дня. Но уже официально заявлено, что эта труба в рабочем состоянии. А когда растает земля, то начнут прокладывать новый водопровод Экибастуз-Майкаин, вместо нынешнего, обветшавшего.

 

#авария #вода #Павлодарская область #поселок

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