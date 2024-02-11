Аварию на Степногорском энергоузле прокомментировал KEGOC

Персонал Степногорской ТЭЦ приступил к пусковым операциям для восстановления подачи тепла и электроэнергии, передает Kazpravda.kz

Фото: KEGOC

10 февраля в 13:22 из-за неблагоприятных погодных условий аварийно отключилась линия электропередачи 220 кВ АО «KEGOC» - Л-2671 «Макинск – Степная», говорится в сообщении.

«В 13:27 при переключениях на подстанции 220 кВ «Степная» АО «Кокшетауэнерго» отключилась вторая линия электропередачи 220 кВ АО «KEGOC» - Л-2661 «Степная-ЦГПП», что привело к обесточению Степногорского энергоузла с ограничениями потребителей и останову Степногорской ТЭЦ, в том числе нарушением подачи тепла», - уточнили в компании.

Оперативный персонал АО «KEGOC» принял меры по скорейшему восстановлению электроснабжения энергоузла через региональные сети.

«В 15:25 было подано напряжение на Степногорскую ТЭЦ, тем самым, созданы условия для восстановления ее нормальной работы, а также частично восстановлено электроснабжение потребителей энергоузла. В 16:16 подано напряжение на ПС «Степная», что позволило полностью восстановить электроснабжение всех отключенных потребителей», - подчеркивается в сообщении.

В настоящее время организован выезд аварийных бригад АО «KEGOC» на линии электропередачи 220 кВ Л-2671 «Макинск – Степная» и Л-2661 «Степная-ЦГПП».

Персонал Степногорской ТЭЦ приступил к пусковым операциям для восстановления подачи тепла и электроэнергии.