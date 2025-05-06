Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название

Международное сотрудничество,Транспорт,Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Теперь самолеты Qazaq Air будут совершать полеты под брендом VietJet Kazakhstan

Фото: пресс-служба правительства РК

На круглом столе компании Vietjet Air и Qazaq Air с участием деловых кругов Казахстана и Вьетнама было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве – на платформе Qazaq Air создана новая авиакомпания Vietjet Qazaqstan, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «Самрук-Қазына»

При этом Sovico Group и VietJet Air, имея обширный опыт и компетенции, будут участвовать в управлении и операционной деятельности VietJet Qazaqstan.

«Расширение маршрутной сети в регионе укрепит транспортную связанность и создаст новые точки экономического роста»,  отметил глава «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

Vietjet Qazaqstan будет управлять парком, состоящим как минимум из 20 самолетов Boeing 737.

На мероприятии Qazaq Air и Boeing подписали Соглашение об общих условиях обслуживания клиентов (Customer Services General Terms Agreement) для поддержки будущего парка.

Boeing будет предоставлять комплексные услуги, включая программные решения, поставку запасных частей, техпомощь, а также программы обучения пилотов и инженеров.

#авиакомпания #Qazaq Air #название #ребрендинг #VietJet Kazakhstan

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