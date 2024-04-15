Авиаперевозчики Казахстана и Армении получили право выполнять взаимные полеты без ограничений

А казахстанские автоперевозчики получили освобождение от уплаты дорожного и экологического сборов на территории Армении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

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В рамках официального визита президента Казахстана в Армению подписаны Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное Соглашение о международном автомобильном сообщении от 6 ноября 2006 года и Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Армения.

«В соответствии с подписанным меморандумом авиаперевозчики двух стран получили право выполнять полеты в разрешенные пункты на территории Армении и Казахстана (Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей, Туркестан, Актобе) с использованием 3-й, 4-й и 5-й степени «свободы воздуха» без ограничений по количеству частот, ёмкости и типам воздушного судна. Кроме того, казахстанская сторона предоставила разрешение ООО «Армянские авиалинии» выполнять регулярные рейсы по маршруту Ереван – Ашхабад – Астана с коммерческими правами до конца 2027 года», - говорится в сообщении.

Пакет поправок в межправительственное Соглашение предусматривает создание разрешительной системы на автоперевозки грузов в/из третьих стран, а также освобождение казахстанских перевозчиков от дорожных и природоохранных выплат при двусторонних и транзитных грузоперевозках (на территории Республики Армения с каждого АТС взимается порядка $100 экологического сбора).

В 2023 году импортно-экспортные перевозки автомобильным транспортом между Казахстаном и Арменией составили 6 936 тонн, что на 21% больше показателя 2022 года (5 748 тонн). Основные перевозимые грузы – готовые продукты питания, черные и цветные металлы, машины, механизмы и оборудование.