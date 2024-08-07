Автобус проехал на красный свет и сбил мотоциклиста в Туркестанской области
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В результате ДТП погиб 37-летний мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые выясняют причины трагедии.
«По факту дорожно-транспортного происшествия в Сарыагашском РОП начато досудебное расследование. Как установили полицейские, водитель автобуса, не остановившись на красный свет светофора, столкнулся со спортивным мотоциклом. В результате 37-летний мотоциклист погиб», – детализировали в правоохранительных органах.
Водитель автобуса водворен в ИВС, добавили в полиции.