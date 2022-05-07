Автобус с пассажирами врезался в столб в Нур-Султане - видео

В городе Нур-Султане пассажирский автобус №28 врезался в светофорный столб. В отношении водителя составлен административный протокол, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Видео с места инцидента появилось в социальных сетях. Как комментирует мужской голос за кадром, он ехал в автобусе, когда тот врезался в столб.

Происшествие прокомментировали в столичном Департаменте полиции.

«7 мая водитель маршрутного автобуса на пересечении улиц Керей, Жанибек хандар – Акмешит, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на опору уличного освещения», – сообщили в ведомстве.

В результате ДТП жертв и пострадавших нет.

Уточняется, что в отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КРКоАП.