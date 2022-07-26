Автобус с вахтовиками перевернулся в Павлодарской области: пострадали 16 человек

16 человек пострадали при ДТП с автобусом в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

«26 июля на 139 км автодороги Павлодар – Нур-Султан, возле села Байет, 40-летний водитель автобуса, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет.

На месте работают сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились 16 человек», – проинформировали в ДП.

Автобус, принадлежащий частной компании, ехал из Павлодара в Атырау. В нем находились 29 пассажиров, направлявшихся на работу вахтовым методом, и двое водителей.