Водитель на скорости сбил школьницу на "зебре" в Алматинской области

Водитель в Алматинской области сбил ребенка на пешеходном переходе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Скриншот с видео instagram.com/kris_p_talgar/

На распространившемся в соцсетях видео запечатлено, как ребенок бежит через пешеходный переход, тем временем по левой полосе дороги движется авто. Машина, не снижая скорости, сбивает девочку. Неравнодушные очевидцы тут же пытаются помочь пострадавшей, позже подбегает и сам водитель.

В ДП Алматинской области проинформировали, что дорожная авария произошла 1 мая. 18-летний водитель на автодороге Байтерек – Талгар наехал на девочку 2011 года рождения, которая переходила дорогу в специально отведенном для этого месте. Школьница с телесными повреждениями попала в больницу города Талгара.

Инцидент зарегистрирован по части 2 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Проводятся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз, добавили в полиции.