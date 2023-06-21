Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать 22 июня

О временном закрытии пунктов пропуска на границе с Китаем сообщили в Пограничной службе Комитета национальной безопасности Казахстана, передает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба КГД

«В соответствии с Соглашением между Правительством РК и Правительством КНР «О пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу» в связи с празднованием в Китае Праздника драконьих лодок (Дуань У) пропуск лиц, транспорта, грузов и товаров в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе 22 июня 2023 года осуществляться не будет», – предупредили в Погранслужбе.

При этом железнодорожные пункты пропуска будут работать в штатном режиме.