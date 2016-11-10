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Автор романа из одного предложения получил престижную премию
Ирландский писатель Майк МакКормак получил престижную премию Голдсмитского университета за роман "Солнечный корсет" ("Solar Bones"), передает Kazpravda.kz со ссылкой на The Guardian.

В книге всего одно предложение, но оно длится на протяжении 223 страниц.

В романе рассказывается об инженере по имени Маркус Конуэй, который ненадолго воскрес из мертвых в День поминовения.  

Председатель жюри, профессор Блэйк Моррисон отметил, что автору удалось затронуть в книге сразу множество тем: политика, семья, искусство, брак, здоровье, гражданский долг, экология и другие. Писателю удалось неординарно отобразить жизнь обычного рабочего человека, добавил Моррисон. 

Приз, вручаемый за лучшие достижения в области экспериментальной художественной литературы, составляет 10 тысяч фунтов (около $12 500).

МакКормак стал третьим лауреатом премии из Ирландии. Награда была учреждена в 2013 году лондонским университетом Голдсмитс. На нее могут претендовать британские и ирландские писатели, чьи работы изданы в Великобритании.

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