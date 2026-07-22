Электросети не выдерживают нагрузки из-за жары в Кыргызстане

Суточное потребление электроэнергии в этот период в Кыргызстане составило рекордные 50 миллионов 122 тысячи киловатт-часов - жители страны, спасаясь от жары, повсеместно включили кондиционеры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кыргызстане жару не выдерживают даже электросети. Энергетики были вынуждены пойти на временные отключения света из-за перегруза потребления. Оборудование оказалось накалено до предела, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

- Недавний часовой блэкаут в Бишкеке энергетики страны объяснили авариями на высоковольтных линиях. И только сейчас руководство Минэнерго официально заявило, что подстанции попросту не выдержали повышенной нагрузки. Как выяснилось, жители страны, спасаясь от жары, повсеместно включили кондиционеры, - информирует телеканал.

По данным энергетиков, сработала автоматическая система защиты, которая отключила подачу света для сохранения электросети. Авария затронула Бишкек, а также Чуйскую, Нарынскую, Таласскую и Ошскую области. Полное энергоснабжение республики было восстановлено спустя 4 часа. При этом энергетики озвучили статистику: суточное потребление электроэнергии в этот период в Кыргызстане составило рекордные 50 миллионов 122 тысячи киловатт-часов. По заявлению Министерства энергетики, это на 18% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

– Когда у нас жара 45 градусов, пропускная способность действующих линий электропередачи снижается буквально на 25 процентов. При нормальной температуре, если она имеет возможность стопроцентно пропускать электроэнергию, допустим 100 мегаватт, то при такой жаре наши линии способны пропускать всего лишь 75 мегаватт электричества, - пояснил министр энергетики КР Алтынбек Рысбеков.

Чтобы снизить рекордную нагрузку на сети, энергетики были вынуждены ввести временные отключения света. Причём делалось это поочерёдно, чтобы не оставлять жителей надолго без электричества. По данным руководства Минэнерго, сейчас в стране вырабатывается 14,5 млн киловатт-часов электроэнергии, а потребляется около 19 миллионов. Недостаток приходится импортировать из других стран, в том числе из Казахстана.