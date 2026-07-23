Мощный шторм обрушился на Стамбул

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Айман Аманжолова
корреспондент

Ураган нарушил работу аэропорта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия  

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Удар стихии нарушил работу авиапорта, а также повалил деревья в нескольких районах города. Об этом газета Hürriyet сообщила в соцсети X в среду, 22 июля.

Отмечается, что из-за экстремального ветра пассажирские лайнеры не могли приземлиться в международном аэропорту, передает RT. Информации о пострадавших или масштабах задержек пока нет, пишет Life.Ru.

Буря также нанесла ущерб городской инфраструктуре. В районе Кягытхане шквалистый поток вырвал с корнем крупное дерево напротив здания школы. Оно рухнуло на припаркованный у обочины автомобиль, сообщает 360.ru.

Сложная метеорологическая обстановка сохраняется во многих кварталах города. Городские службы ликвидируют последствия непогоды.

#аэропорт #Стамбул #шторм

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