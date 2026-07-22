Опыт НОК Казахстана включили в число лучших мировых практик

Фото: НОК РК

Международный Олимпийский комитет (МОК) включил опыт Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан в число лучших международных практик (Best Practice) по подготовке олимпийских делегаций к Олимпийским и юношеским Олимпийским играм, сообщает Kazpravda.kz

МОК выделил разработанную НОК РК систему соглашений с членами олимпийской команды - Athlete and Team Official Agreements (ATOA). Этот документ служит важным дополнением к стандартным "Условиям участия" (Conditions of Participation, CoP), которые выставляет сам Международный Олимпийский комитет. В отличие от стандартного CoP, казахстанские соглашения адаптированы под требования национального законодательства и полностью закрывают весь спектр практических и организационных вопросов.

Главной инновацией, которую отметил МОК, стала разработка четырех отдельных соглашений под каждую категорию участников: для спортсменов, тренеров и медицинского персонала, представителей СМИ, а также для других официальных лиц. Каждый из этих документов содержит унифицированные и четко прописанные разделы. В них регулируются кодекс поведения, соблюдение регламентов МОК, финансовые условия, правила ведения личных социальных сетей во время соревнований, требования к ношению официальной формы и порядок урегулирования возможных юридических споров.

Эксперты МОК отдельно обратили внимание на междисциплинарный подход, использованный при подготовке документов. Соглашения создавались на основе реального опыта руководителей олимпийских делегаций (Chef de Mission) прошлых Игр при непосредственном участии специалистов отделов спорта, международных отношений, медиа, маркетинга и юридического департамента НОК Казахстана.

По оценке Международного Олимпийского комитета, опыт НОК РК стал успешным примером интеграции международных стандартов и Олимпийской хартии в национальную практику, в связи с чем МОК рекомендовал казахстанскую модель другим НОК, что подчеркивает признание казахстанских стандартов на международном уровне, добавили в комитете.