Слияние Paramount и Warner Bros. остановлено

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Федеральный судья Арасели Мартинес-Ольгин в понедельник вынесла решение о временной остановке слияния Paramount и Warner Bros. Запрет будет действовать 14 дней и принят по ходатайству коалиции из 12 штатов, возглавляемой Калифорнией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Истцы утверждают, что сделка нарушает федеральное антимонопольное законодательство и приведет к росту цен при сокращении количества фильмов и телешоу.

Судья заслушала аргументы обеих сторон в пятницу утром. В своем постановлении она отметила, что истцы "как минимум продемонстрировали наличие серьезных вопросов по существу дела, что склоняет чашу весов в пользу предварительного судебного запрета".

Ранее Paramount обязалась не закрывать сделку до 22 июля 2026 года, а теперь компания также признала, что задержка до конца сентября не нанесет ей ущерба.

"Paramount и Warner Bros. продолжат работать как отдельные, жизнеспособные компании, конкурирующие на рынке, пока суд рассматривает это дело, - говорится в решении. - Баланс интересов в совокупности с жизненно важным общественным интересом в соблюдении антимонопольного законодательства решительно склоняется в пользу обеспечительной меры".

Штаты параллельно добиваются предварительного судебного запрета, который заблокировал бы слияние на все время разбирательства по существу иска. В ближайшие две недели судье предстоит определить, перерастет ли временная пауза в полноценную заморозку одной из крупнейших сделок в истории Голливуда.