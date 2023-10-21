Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал ведомства .

Фото: Генпрокуратура РК

Айбек Нурахметов трудовую деятельность начал в 2002 году в прокуратуре Астаны.

В 2004 году работал в парламенте.

С 2005 по 2022 год в генеральной прокуратуре Республики Казахстан последовательно занимал на должности прокурора, старшего прокурора управления, начальника отдела, управления, заместителя начальника департамента международного сотрудничества.

С ноября 2022 года был старшим помощником генерального прокурора по особым поручениям.

Как сообщалось, бывший начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Нурдаулет Суиндиков назначен председателем комитета по возврату активов генеральной прокуратуры Республики Казахстан.