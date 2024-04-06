Айдос Сарым: «Казахстан сможет преодолеть самые трудные ситуации»

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«Глава государства выступил со специальным обращением в связи с паводковой ситуацией в стране. На мой взгляд было несколько важных, значимых месседжей: происходящие паводки в стране, а точнее, объявленный в десяти регионах страны режимы ЧС, по сути беспрецедентны для новейшей истории Казахстана. Есть масса объективных и субъективных причин, которые требуют принятия комплекса организационных, законодательных и иных шагов и мер», - сказал Айдос Сарым.

Никто, считает мажилисмен, не будет снимать ответственность за бесхозяйственность, халатность или благодушие местных властей и недавно созданного водного ведомства.

Быстрые и популистские решения вроде чрезвычайного снятия акимов на данном этапе были бы вредны и опасны; есть простая элементарная логика, сначала надо купировать и решить проблемы, потом понять меры вины или ответственности всех субъектов исполнительной власти, а только потом принимать принципиальные решения. Ожидаем, что будут самые жесткие разборы полетов как на уровне президента, так и в стенах парламента, продолжил он.

«Президент обозначил главный приоритет – жизнь каждого человека, каждого гражданина. Сейчас важнее и принципиальнее обеспечить безопасные эвакуации граждан из мест наводнений, затоплений. Очевидно, что это не ординарная операция, сбои возможны и даже неизбежны. Но главное - иметь четкое видение проблем, высокий уровень готовности брать на себя ответственность в непростых ситуациях, координацию деятельности всех служб и ведомств», - уверен Сарым.

Для решения данных задач на места командированы все ответственные госслужащие.