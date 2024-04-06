Айдос Сарым: «Казахстан сможет преодолеть самые трудные ситуации»

Мнения
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Депутат мажилиса прокомментировал обращение Касым-Жомарта Токаева в связи с паводками в Казахстане.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

«Глава государства выступил со специальным обращением в связи с паводковой ситуацией в стране. На мой взгляд было несколько важных, значимых месседжей: происходящие паводки в стране, а точнее, объявленный в десяти регионах страны режимы ЧС, по сути беспрецедентны для новейшей истории Казахстана. Есть масса объективных и субъективных причин, которые требуют принятия комплекса организационных, законодательных и иных шагов и мер», - сказал Айдос Сарым.

Никто, считает мажилисмен, не будет снимать ответственность за бесхозяйственность, халатность или благодушие местных властей и недавно созданного водного ведомства.

Быстрые и популистские решения вроде чрезвычайного снятия акимов на данном этапе были бы вредны и опасны; есть простая элементарная логика, сначала надо купировать и решить проблемы, потом понять меры вины или ответственности всех субъектов исполнительной власти, а только потом принимать принципиальные решения. Ожидаем, что будут самые жесткие разборы полетов как на уровне президента, так и в стенах парламента, продолжил он.

«Президент обозначил главный приоритет – жизнь каждого человека, каждого гражданина. Сейчас важнее и принципиальнее обеспечить безопасные эвакуации граждан из мест наводнений, затоплений. Очевидно, что это не ординарная операция, сбои возможны и даже неизбежны. Но главное - иметь четкое видение проблем, высокий уровень готовности брать на себя ответственность в непростых ситуациях, координацию деятельности всех служб и ведомств», - уверен Сарым.

Для решения данных задач на места командированы все ответственные госслужащие.

«Президент заявил, что все убытки и потери наших граждан будут возмещены в полном объеме и для этого будут разработаны и внедрены необходимые механизмы. Теперь задача правительственного и информационного штабов донести всю необходимую информацию до населения, не допустить ненужных спекуляций, ажитации, откровенно панических настроений. Президент в очередной раз заявил о необходимости общенациональной консолидации. Войны, конфликты, стихийные бедствия – это не те обстоятельства, когда надо набирать политические очки, спекулировать информацией, заниматься информационным вымогательством и шантажом. Мы далеко не первая страна, которая сталкивается с последствиями стихийных бедствий и событий. Наш опыт показывает, что наша страна имеет все ресурсы и возможности для того, чтобы решать проблемы, восстанавливать села и города, иметь душу и сердце для того, чтобы преодолевать самые трудные ситуации. Уверен, что и в этот раз мы суммем отстроить все дома и здания, восстановить и запустить все дороги, заново запустить все пострадавшие производства. Мы заново сумеем восстановить благополучный и нормальный быт наших сограждан, вернуть радость и уверенность в завтрашнем дне в каждую семью, каждый дом, который пострадал от паводков. Это в наших силах, если мы будем едины и будем сплоченно работать на общие национальные цели и задачи», - резюмировал Айдос Сарым.

#паводок #Касым-Жомарт Токаев #мнение #Айдос Сарым

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