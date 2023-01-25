Айсберг размером с Лондон откололся в Антарктиде

В мире
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Площадь айсберга примерно 1 550 кв. км.

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Гигантский айсберг размером с Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде. Об этом говорится в сообщении, распространенном Британской антарктической службой (The British Antarctic Survey, BAS), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным BAS, приблизительно 10 лет назад эксперты начали изучать образующиеся трещины на шельфовом леднике Бранта - он граничит с побережьем Земли Коутса у моря Уэдделла.

С учетом прогнозов о неминуемом отделении айсберга в 2016 году британская полярная станция Halley была передвинута на 23 км вглубь континента.

Однако айсберг площадью примерно 1 550 кв. км и толщиной около 150 метров продолжал держаться за шельф.

По информации BAS, окончательное отделение гигантской глыбы льда произошло 22 января, между 19:00 и 20:00 по всемирному координированному времени.

 

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