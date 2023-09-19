Айжан Бижанова назначена первым вице-министром торговли и интеграции

Кадровые назначения, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Постановлением правительства РК Бижанова Айжан Адиловна назначена на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК. Об этом сообщила пресс-служба главы Кабмина, передает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба правительства РК

Айжан Бижанова родилась в 1982 году в Алматы. Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Международную Академию Бизнеса, Академию Кайнар.

Трудовую деятельность начала в 2003 году менеджером в ЗАО «Кедентрассервис».

В 2004-2007 гг. — старший юрист, начальник юридического отдела АО «Казахский научно-исследовательский институт информационных технологий».

В 2010-2011 гг. — ведущий специалист отделов ЗАГС и праворазъяснительной работы и оказания юридических услуг населению Жетысуского района департамента юстиции Алматы.

В 2011-2013 гг. работала в структуре Министерства юстиции РК.

В 2013-2014 гг. — директор департамента юридической и кадровой работы АО «КазМедТех».

В 2014-2018 гг. — эксперт департамента координации экспертизы, управляющий директор-директор департамента законодательства и развития саморегулирования Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

В 2018-2019 гг. занимала руководящие должности в структуре Министерства национальной экономики РК.

В 2019-2020 гг. — директор департамента внутренней торговли, заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

В 2020-2021 гг. — заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга администрации президента РК.

С ноября 2021 года и по настоящее время работала заместителем заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента РК.

#назначение #вице-министр #торговля #интеграция #Айжан Бижанова

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