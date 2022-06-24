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Международное сотрудничество , Образование
Азербайджан намерен перенять опыт работы казахстанских учителей

В Азербайджане планируют перенять опыт работы казахстанских учителей. Для этого азербайджанских педагогов отправят в Казахстан, где они смогут изучить методы обучения казахстанских детей, а также ознакомятся с функционированием школ. Об этом во время встречи с министром просвещения РК Асхатом Аймагамбетовым заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МП РК.

Он отметил, что его впечатлила работа казахстанских школ. Также Эмин Амруллаев обратил внимание на качественную работу казахстанских колледжей. Он подчеркнул результаты студентов колледжей на международном конкурсе WorldSkills (мировой чемпионат среди студентов колледжей).

Глава Минобразования отметил работу Минпросвещения Казахстана по развитию олимпиадного движения как в Казахстане, так и за пределами страны.

«Мы очень горды тем, что не пропустили ни одну олимпиаду для школьников, которые проводит Казахстан. Конечно, то, что мы увидели, очень интересно для нас. У вас на очень высоком уровне развито движение WorldSkills. Нам понадобится время для того, чтобы изучить опыт Казахстана. Полагаем, какие-то команды смогут заниматься вместе с нашими ребятами, например, при подготовке к олимпиадам по физике, информатике, математике. У себя мы планируем проведение STEAM-фестиваля и приглашаем принять участие казахстанские школы. Думаю, нам будет интересно поработать вместе и в части школ. В октябре мы сможем направить материалы для того, чтобы наши учителя приехали и изучили опыт своих коллег», – отметил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он также рассказал об идее создания региональной образовательной платформы для Казахстана и Азербайджана. Сейчас таким образом уже взаимодействуют Азербайджан, Турция, Грузия и Беларусь.

В свою очередь, глава Минпросвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов подчеркнул готовность Казахстана к совместной работе.

Он отметил, что наша страна обеспечит участие казахстанских детей в STEAM-фестивале, а также проведет ознакомительную работу для азербайджанских педагогов.

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