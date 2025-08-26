АЗРК инициировало расследования в отношении 11 аэропортов

Причина - монопольно высокие цены на авиатопливо

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) инициировало расследования в отношении 11 аэропортов по признакам установления монопольно высоких цен на авиатопливо, сообщает Kazpravda.kz 

В ведомстве сообщили, что объектами проверок стали АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», АО «Аэропорт Коркыт Ата», АО «Аэропорт Сары-Арка», АО «Аэропорт Шымкент», АО «Международный аэропорт Аулие-Ата», АО «Международный аэропорт Костанай», АО «Международный аэропорт Усть-Каменогорск», АО «Международный аэропорт Туркестан», АО «Международный аэропорт Орал», ТОО«Международный аэропорт Семей», АО «Авиакомпания «Жезказган-эйр».

Наряду с этим, проводятся проверки в отношении поставщиков авиатоплива на рынке вторично оптовой реализации авиатоплива.

«На сегодняшний день Агентством завершено расследование в отношении ТОО «АНПЗ» по фактам злоупотребления доминирующим положением, выразившегося в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по переработке нефти в 2023 году, материалы расследования переданы в правоохранительные органы», - говорится в сообщениии АЗРК. 

В агентстве сообщили, что стоимость авиатоплива в аэропортах Казахстана превышает на 5-30% его стоимость в соседних странах, что стало причиной снижения грузовых авиаперевозок на 36%, международных сообщений на 58% за последние пять лет.

#цены #авиация #АЗРК #авиатопливо #аэропорты

