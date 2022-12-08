АЗРК начало расследование в отношении птицефабрики в Костанайской области

Сотрудники Агентства защиты и развития конкуренции подозревают, что птицефабрика могла установить «монопольно высокие цены», передает корреспондент Kazpravda.kz .

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В пресс-службе АЗРК сообщили, что Департаментом агентства по Костанайской области начато «расследование нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении птицефабрики ТОО «Жас-Канат 2006» в Костанайской области».

«Расследование начато по признакам нарушения подпункта 1) статьи 174 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, злоупотребление доминирующим положением, в части установления и поддержания монопольно высоких цен при оптовой реализации яйца куриного», - отметили в ведомстве.

Основанием для проверки послужило обнаружение антимонопольным органом при осуществлении своей деятельности в действиях субъектов рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.