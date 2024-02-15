АЗРК расширят функции

Разработан проект указа президента в реализацию закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АЗРК

Фото: АЗРК

Проектом предусматривается расширение функций Агентства по защите и развитию конкуренции в части проведения анализа нормативных правовых актов, которые могут привести к ограничению или устранению конкуренции.

Также появятся функции: по разработке и утверждению правил формирования перечня видов деятельности, осуществляемых госпредприятиями, в которых более 50% акций принадлежит государству, аффилированных с ними лиц; по утверждению правил проведения анализа и мониторинга деятельности конгломератов.

Данные изменения направлены на улучшение функционирования товарных рынков и развитие конкуренции, пресечение антиконкурентных актов, действий или бездействия госорганов. Проект указа доступен для ознакомления на портале «Открытые НПА» по этой ссылке.