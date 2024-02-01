Багдат Мусин предложил создать совместный альянс технопарков стран-участников ШОС

В Алматы состоялось совещание руководителей министров и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба МЦРИАП РК

В мероприятии приняли участие руководители и представители министерств и ведомств государств- членов ШОС, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий и партнеров по диалогу ШОС, а также представители дипломатических миссий.

На площадке форума Digital Almaty 2024 стороны договорились о совместной работе по продвижению решений электронного правительства, обмену знаний об успешных практиках и изучению возможностей для совместных проектов.

В рамках развития цифровой трансформации и современных информационно-коммуникационных технологий участники совещания сошлись во мнении о необходимости дальнейшего развития сотрудничества между государствами-членами ШОС и приемлемых для всех стран форм взаимодействия.

В целях определения взаимовыгодных направлений цифрового сотрудничества и взаимодействия, а также реализации перспективных и долгосрочных совместных проектов министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин предложил создать совместный альянс технопарков участников стран ШОС для дальнейшего развития инновационной экосистемы и всесторонней поддержки стартап-проектам и ИТ-компаниям.

— Основная цель альянса - это обмен стартап-проектами и опытом технопарков, оказание помощи по выходу на рынки стартапам, создание общего венчурного фонда, обучение совместным инкубационным и акселерационным программам, обеспечение бесплатным рабочим пространством с доступом 24/7, возможность предоставление бесплатного жилья для стартапам, масштабирование решений в технопарках членов стран ШОС, с организацией B2B встреч, а также предусмотрение грантов и мер поддержки, — сказал министр.

В завершение встречи стороны договорились, что следующее совещание руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий, состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике.

В ведомстве напомнили, что проведение цифрового форума ШОС в Казахстане инициировал Касым-Жомарт Токаев на онлайн-саммите ШОС 4 июля 2023 года. Глава государства подчеркнул, что планомерное сокращение цифрового неравенства должно стать реальным приоритетом в деятельности ШОС.