Баглан Бекбауов освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК

Указы и распоряжения
7

Постановлением Правительства Республики Казахстан Бекбауов Баглан Абдашимович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МСХ РК

Баглан Бекбауов родился в 1983 году в Туркестане. Окончил международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссауи, КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева. Классификация по специальности — программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники и сетей, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в частной компании в должности программиста.

С 2008-2016 гг. — работал на различных должностях в структуре АО «НИТ».  

В 2016-2017 гг. являлся техническим директором коммерческой организации.

В 2017-2020 гг. — заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

С января по февраль 2021 года занимал должность заместителя председателя правления АО «НИТ».

С июля 2021 года работал генеральным директором частной компании.

 

#вице-министр #увольнение #МСХ #Баглан Бекбауов

Популярное

Все
В Москве звучал кюй «Әлқисса»
«Маскарад» в Шымкенте
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»
Здесь все продумано до мелочей!
Праздник позитивных привычек
Капсулы здоровья... для коров
Горячие обеды – каждому школьнику
Не просто стратегия, а шанс
Вторая жизнь плантаций
Переходят на водосбережение
У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы?
Глава государства поздравил Kazinform
Завершается поливной сезон
Площади орошаемых земель расширяют в Улытау
Закладывая основу эффективного партнерства
Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
Запас прочности животноводства
Искусственный интеллект – ключ к модернизации экономики
Обрабатывающий сектор – локомотив экономики
Фундаментальная основа для развития
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кызылординской области началась уборка риса
На пути к е-экономике будущего
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Арман Абдрасилов назначен заведующим Ситуационным центром С…
Маргулан Баймухан назначен Послом Казахстана в Королевстве …
Назначен директор новой Службы КНБ
Президент подписал закон по вопросам развития финансового р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]