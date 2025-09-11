Постановлением Правительства Республики Казахстан Бекбауов Баглан Абдашимович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МСХ РК

Баглан Бекбауов родился в 1983 году в Туркестане. Окончил международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссауи, КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева. Классификация по специальности — программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники и сетей, юриспруденция.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в частной компании в должности программиста.

С 2008-2016 гг. — работал на различных должностях в структуре АО «НИТ».

В 2016-2017 гг. являлся техническим директором коммерческой организации.

В 2017-2020 гг. — заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

С января по февраль 2021 года занимал должность заместителя председателя правления АО «НИТ».

С июля 2021 года работал генеральным директором частной компании.