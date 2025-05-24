Бахтияр Вагабзаде и казахская литература Культура 24 мая 2025 г. 2:05 39 Амантай Шарип, доктор филологических наук, академик НАН РК В нынешнем году народному поэту Азербайджана, лауреату Государственной премии СССР исполняется 100 лет Посвятив всю карьеру научно-педагогической работе, став доктором наук, профессором и академиком АН Азербайджана, он всегда во главу угла своей творческой деятельности ставил поэтическое искусство. В 1959 году вышли в свет «Раздумья» – первый поэтический сборник Бахтияра Вагабзаде на русском языке. Благословенное предисловие написал его старший друг по перу – народный поэт Азербайджана Расул Рза. Он начинает свои размышления с таких слов: «Странно выглядит эпитет «талантливый» рядом со словом «поэт». Ведь поэт не может быть бесталанным. И если того или другого, желающего быть поэтом, мы назовем поэтом только потому, что он умеет рифмовать и втискивать слова в определенный размер, то это вина наша, а не поэзии. Поэт может быть только талантливым. Степень талантливости – это другое дело». А дальше пишет: «Бахтияр Вагабзаде – поэт в подлинном смысле этого слова». Идеи Расула Рза перекликаются с мыслями казахского поэта Жубана Молдагалиева, автора знаменитой поэмы «Я – казах», который писал: «Казахи никогда не говорят «талантливый поэт», могут только довольно воскликнуть «ах, какой он поэт!». Разве поэт может быть бесталанным? Скорее всего, такими второстепенными хвалебными эпитетами увлекаются из-за того, что вокруг очень много стало непоэтов, жалких графоманов наподобие бабочек, копошащихся у электрического света. Если мы ревностно относимся к званию поэта, то это – не зависть, а желание защитить красоту от уродства, поэзию от пустозвонства». С этих точек зрения богатое творческое наследие общепризнанного поэта Бахтияра Вагабзаде, олицетворяющего собой целую эпоху в развитии азербайджанской идейно-художественной мысли, должно стать объектом пристального исследования литературоведов. К сожалению, казахская читательская аудитория мало знакома с творчеством Вагабзаде из-за отсутствия переводов его произведений. Рассматривая поэтическую палитру Бахтияра Вагабзаде, со свойственной ему чуткостью Расул Рза отмечает «мотив седеющих волос, печальных вестников надвигающейся старости» в творчестве поэта как одно из интересных явлений в современной азербайджанской литературе. В тот момент, когда Расул Рза обращал на это внимание, Бахтияру едва исполнилось 35 лет. И он писал: Напрасно не думай, что мне на виски От тайного горя легла седина. Наоборот, говорит она, Что жил я не зря, И умру без тоски. * * * Подтачивает сердце грусть и горесть, от бурь седеет рано голова... А в сорок лет он парадоксально утверждает: «Да, я старше своего отца, старше деда!» («Я старше») В казахской поэзии аналогию можно найти в творчестве Абая Кунанбайулы. Когда он писал следующие строки, ему тоже было чуть старше сорока лет: Старость, тяжкие думы, стал чуток твой сон. Яд и горечь – твой гнев, желчью ум поражен. * * * Уж старость в упор подступает, И выхода нет никакого. Строптивый про горе не знает, Но проку ведь нет от такого! Естественно, совсем разные причины (отдаленность эпох, другая общественно-социальная среда, уникальная культура и т. д.) «заставили» обоих поэтов «состариться» раньше времени. Но поэтические приемы в своей семантике все равно схожи. В первую очередь поэты хотят, чтобы народные массы их услышали и поняли. А на Востоке всегда тонко прислушивались и с уважением относились к мудрым наставлениям седобородых аксакалов. Поэтому, будучи в роли «глубоких старцев», поэтам легче было задеть душевные струны, в основном подрастающего поколения – основателя будущего, и донести до молодежи суть своего гнева, отчаяния и надежды. «Не хочу покоя» – так называется один из поэтических сборников Бахтияра Вагабзаде. Думается, это – отражение глубинных пластов духовного состояния поэта, который всю свою жизнь был в поисках вечной истины и смысла человеческой жизни, а также искренне переживал за судьбы отчего края («И на этой дороге в бессонном краю,⁄⁄Потерял и покой я, и юность свою.⁄⁄Но зато приобрел драгоценное свойство:⁄⁄Беспокойство великое.⁄⁄Да, беспокойство!»). Все исследователи единодушно отмечают, что стихи Вагабзаде полны противоречивых и противоборствующих контрастов. Например, И. Дж. Сулейменова в своей лингвистической статье «Антонимы в поэзии Бахтияра Вагабзаде» пишет: «Употребленные Бахтияром Вагабзаде именные фразеологические сочетания «война правды», «престол правды», «смеющееся будущее», «зло родины», «добро родины», «дворец правды», а также глагольные сочетания «покрасить правду», «заплакала правда», «подавление добра и зла», глагольные сочетания, построенные на основе переносных значений, являются новыми необычными выражениями... В этих достаточно глубоко контрастных противоречиях наряду с художественным образным выражением находит свое отражение философия политико-общественных противоречий эпохи, тесная связь поэта с жизнью народа». В стихотворении «Непокой» (1965 г.) поэт подтверждает свою позицию в декларативной форме: Для саза нашего искусства Я стал – пусть скромною! – струной, Но у меня такое чувство, Что я в долгу перед страной. Поэт – и пахарь, он и воин, Высокой наделен судьбой... Я только тем сейчас доволен, Что недоволен я собой. Подлинная простота его стихов, достигнутая напряженным духовно-нравственным трудом, дала возможность поэту расширить горизонты его поэтического пространства. Казахский поэт Касым Аманжолов, посетивший Баку в 1947 году, посвятил два стихотворения азербайджанской тематике. В первом из них он пишет о Низами, называя его «султаном поэзии» и «одним из своих великих устадов», и еще от всей души приветствует Самеда Вургуна (учителя Бахтияра Вагабзаде). А лирический персонаж второго произведения – черноглазая девушка по имени Сана. Любуясь красотой азербайджанки, автор сравнивает ее с Солнцем, светящимся в небе Тавриза-Баку (на казахском: «Тебриз-Баку аспанында күн Сана»), что вызывает определенные ассоциации, связанные с творчеством Вагабзаде. В чем это выражается? Касым Аманжолов отлично знал историю азербайджанского народа и одной строкой сумел создать целостное восприятие образа Азербайджана, что, несомненно, показывает его гражданскую зрелость и словесное мастерство. А у Бахтияра Вагабзаде – трагедийная тема: разобщение народа, раздвоение души. Кроме его диссидентской поэмы «Гюлистан», написанной в 1959 году (за что он был уволен из Азербайджанского государственного университета, будучи обвиненным в «национализме»), имеются еще другие стихи, в которых красной нитью проходят скорбно-страдальческие мотивы. Вот отрывок из его стихотворения «Между...», опубликованного в сборнике «Зори» (1974 г.): Я в горе один, как заблудший в лесу. Я в крепости каменной службу несу. В прихожей топчусь и никак не решу: Здесь выход, там – вход в мою жизнь, а я между. О, сколько в тебе, Бахтияр, твоих «я», Живут то печаля, а то веселя. Колючею проволокой держит земля: Баку и Тавриз – моя жизнь, а я между. Удивительно, как тогдашняя московская цензура «прозевала» такие словосочетания, как «каменная крепость», «колючая проволока», в контексте стиха откровенно намекавшие на советский режим. У Вагабзаде поэтическая формула «Баку и Тавриз – моя жизнь, а я между» на самом деле обретает особое звучание, сокровенное очертание. В сердце поэта, говоря его словами, «стоящего на распутье», кроется сакральная мечта о воссоединении насильно разделенных земель. В сборнике «Зори» у Вагабзаде есть еще одно стихотворение – «Нейтральная зона», изображающее «переходное положение» соседствующих территорий: Полужива, полумертва. Быть и не быть – ей все едино. С одним глуха, с другим нема. И ни лицо, и ни личина. Безусловно, Бахтияр Вагабзаде сумел воплотить в своем творчестве все чаяния родного народа, как и его казахский коллега по перу – Касым Аманжолов. У обоих имеются прекрасные программные стихотворения, где в один поэтический монолит гармонично сплавлены жизненное кредо и нравственный кодекс. У Вагабзаде оно называется «Моя дорога», а у Аманжолова – «О себе». Сравнительный анализ текстов показывает, что у них много общего в идейно-художественном восприятии окружающего мира. Главное то, что они сумели смело выразить свое поэтическое «я» в ту тоталитарную эпоху, когда в обществе доминировало закостеневшее слово «мы». Бахтияр Вагабзаде сумел объединить в своей поэтической концепции индивидуальное и универсальное, национальное и общечеловеческое («...чем дальше мой корабль удаляется от Родины,⁄⁄Тем ближе к ней оказываюсь я»). Для него не существовало границ между глобальными и бытовыми проблемами. Его стихи стали символом патриотизма, любви и гуманизма. Неспроста писал немецкий ученый Ганс-Питер Ахмед Шмиде: «Я научился безумно любить свой народ и свой язык у Бахтияра Вагабзаде». 60-е годы ХХ века знаменуют собой период «оттепели», когда в союзных республиках начался процесс исторического пробуждения, возвращения к своим истокам. Как и в других братских литературах, в творчестве казахских поэтов усилились патриотические мотивы: культ родной земли, воспевание родного языка, прославление героизма предков, возвеличивание народных традиций, постижение национального характера и т. д. (Кадыр Мырза Али, Мукагали Макатаев, Жумекен Нажимеденов и др.). Та самая историко-литературная тенденция пронизывает творчество и Бахтияра Вагабзаде: Не говори, Что «сам ты по себе», Что на «чужих» и «близких» Мир разложен, С народом ты живешь, – В его судьбе Своей судьбой Участвовать ты должен! Действительно, активная гражданская позиция дала ему возможность быть в гуще событий в процессе приобретения независимости Азербайджана, став ее провозвестником в своих произведениях. #поэт #100 лет #Бахтияр Вагабзаде