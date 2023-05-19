Балкон с женщиной обрушился в Усть-Каменогорске

Фото: yk-news.kz

В Усть-Каменогорске на третьем этаже жилого дома, расположенного на улице Казахстан, обвалился балкон. В момент обрушения там находилась молодая женщина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Обрушение балкона произошло в здании, где расположены офисы различных фирм. Очевидцы происшествия - работники офисов - рассказали о произошедшем.

"Я по специальности врач, работаю рядом с местом обрушения балкона. Мы с сотрудниками услышали страшный грохот и выбежали на улицу. Увидели, что женщина лежит плашмя лицом вниз, — говорит Бахытгуль Акылбаева. — Женщина была в сознании, представилась как Наргиз. В это время из открытой балконной двери доносился плачь ребёнка. Пострадавшая сообщила, что в квартире остался малыш. Я, как врач, не стала ее тревожить. Попросила ее пошевелить руками и ногами, она это сделала, также она говорила со мной. Позже приехала скорая, женщину занесли в автомобиль. Было очень страшно, у нас тут много старых балконов и человек может за минуту потерять жизнь!"

По словам очевидцев, женщине повезло, что она упала рядом с офисом, где работают сразу несколько людей с медицинским образованием. Они смогли оказать посильную помощь ей и ребенку, оставшемуся в задымленной квартире.

"Женщина упала прямо на асфальт, — рассказывает Раушан Смаилова. — Когда мы подбежали, то она повторяла, что в квартире остался ребенок. Мы выяснили, что она включила плиту и поставила казанчик, чтобы готовить. Тогда мы сильно испугались за малыша, подумали, что он может приползти к балкону и тоже провалиться в дырку. У нас руки тряслись. Побежали искать тех, кто может вскрыть дверь. Хорошо, что у их соседа оказалась болгарка, которой и удалось спилить петли с входной двери. Когда дверь вскрыли, то уже все было в дыму. Под столом сидел и плакал мальчик. На вид ему шесть месяцев, Его в одеяле вынесли на улицу. До приезда родственников девушки он находился в офисе".

Пострадавшую забрала скорая помощь, а ребенка передали приехавшим на место произошедшего родственникам.