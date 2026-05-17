Балкон загорелся в многоэтажке Актобе

Возгорание произошло в одной из квартир десятиэтажного жилого дома в 11-м микрорайоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

По прибытии подразделений МЧС было установлено, что на четвертом этаже загорелся балкон квартиры. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

«Силами МЧС по лестничному маршу были спасены 35 человек, в том числе 10 детей. Огонь был полностью ликвидирован, не допущено его распространение на другие помещения. Пострадавших нет», – проинформировали в ведомстве.

Кроме того, спасатели напомнили местным жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и призывает не оставлять без присмотра источники открытого огня и электроприборы.