Банный комплекс и пляж устроили костанайцы на новом фонтане

– Существуют правила эксплуа­тации фонтана, как и нормы безо­пасности. Можно ходить, можно бегать. Но делать это босиком строго запрещено. Были случаи в Рудном, когда дети поскальзывались, падали и получали увечья. Это всего лишь фонтан, а не пляж или бассейн. Ни в коем случае нельзя кататься здесь на самокате, велосипеде или скейт­борде. Это тоже небезопасно, – разъяснил правила пользования фонтаном руководитель ТОО «Би Су» Эдуард Петушко. – Хотелось бы, чтобы горожане бережно относились к тому, что делается для них же. Дети часто пытаются поднять решетку, закрывают ногами струйки, засовывают туда палочки, чего делать нельзя, поскольку электроклапаны очень быстро выйдут из строя. Говорим родителям, чтобы следили за детьми, а они игнорируют наши замечания.

Пешеходный фонтан расположился в Центральном сквере Костаная – на месте старого искусственного водоема с легендарным в городе бегемотиком, вырезанным из камня. Прежнюю чашу демонтировали, но бегемотика оставили. Теперь он лежит рядом с пешеходным фонтаном с новым декором – зонтом в виде капель.

На обустройство нового фонтана бюджет города потратил более 40 млн тенге. И это вовсе не какая-то прихоть, а необходимость, обусловленная тем, что былой водоем находился в неудовлетворительном состоянии. Как в общем-то и остальные 19 фонтанов, имеющиеся в областном центре. К такому заключению пришли эксперты, еще весной проводившие ревизию искусст­венных водоемов Костаная. Тогда и было принято решение о выделении бюджетных средств на реконструкцию фонтанов, а летом закипела работа.

В общей сложности в этом сезоне отремонтировано шесть фонтанов, на что было выделено 280 млн тенге.

«Совсем скоро будет запущен самый большой центральный фонтан. Он тоже несколько видоизменится – будет светомузыкальным, – сообщили в пресс-службе акимате Костаная. – Оставшиеся 14 фонтанов, которые также находятся в плачевном состоянии, будут реконст­руированы в последующие годы. Ежегодно на эти цели из бюджета будут выделяться деньги. Менять нужно все: и облицовку, и форсунки, и подсветку. Это недешевое удовольствие, поэтому ремонт будет проводиться поэтапно».