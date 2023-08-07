Банный комплекс и пляж устроили костанайцы на новом фонтане
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Валентина Мелехова
Появившийся под занавес лета первый в Костанае пешеходный фонтан всего за пару дней успел наделать немало шума. В столь знойное время эта идея пришлась настолько по душе жителям, что многие стали путать центр города с пляжем, и даже баней: кто-то приходит в купальнике, а кто-то и вовсе с шампунем и полотенцем, даже не думая о том, что циркуляция воды в фонтане осуществляется по замкнутому циклу: что попало в чашу, расположенную под решеткой, то и вернется на поверхность в струе.