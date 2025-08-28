Baqytty Bala 2025: таланты без границ

Музыка
74
Лаура Казихан

Актобе вновь стал музыкальной столицей детского творчества

фото предоставлено организаторами

На протяжении недели здесь проходил VI Открытый международный детский вокальный фестиваль-конкурс Baqytty Bala 2025, который стал культурным брендом региона и визитной карточкой малой родины Ахмета Жубанова и Димаша Кудайбергена. Фестиваль впервые состоялся в 2018 году и сегодня проводится при поддержке исполнительной власти и творческого центра «Димаш Али».

Юные вокалисты в возрасте от 10 до 16 лет соревновались за право выступить на сцене. В этом году в оргкомитет поступило рекордное количество заявок – от 220 участников из Чехии, Франции, Велико­британии, Колумбии, Литвы, Беларуси, Молдовы, России, Кыргызстана, Узбекистана и всех регионов Казахстана. По итогам отборочного тура в финал прошли 20 лучших исполнителей из Молдовы, Кыргызстана, Беларуси, Узбекистана, России и Казахстана. Юные таланты приехали в Актобе, чтобы побороться за победу.

На сцене концертного зала «Өнер орталығы» конкурсанты исполнили по две композиции, одну из них – на родном языке. Их выступления оценивало профессиональное жюри, возглавляемое солистом Большого театра и театра «Новая опера» в Москве Борисом Стаценко.

– Дети пели искренне, от сердца, и это сразу чувствовалось. Каждое выступление было наполнено эмоциями: одни заставляли улыбнуться, другие даже прослезиться. Baqytty Bala – это больше чем конкурс. Мы видим, как много ребята трудились, как переживали и радовались на сцене, – поделился член жюри, художественный руководитель коллектива DAUYS областной филармонии им. Г. Жубановой Аллаберген Жаксыбаев.

Гала-концерт собрал полный зал зрителей, на сцене звучали песни на казахском, русском, английском, французском, итальянском, белорусском и армянском языках. Выступлениям некоторых вокалистов зрители аплодировали стоя.

Звонкой песней «Хай-хай» покорила Лайло Хафизова из Узбекистана. Кирилл Усов из Ижевска заставил весь зал замереть, исполняя песню «С любимыми не расставайтесь». Особое впечатление оставила Молдир Базарбай из Уральска: незрячая девушка трогательно спела «Қазағым-ай». Яркие номера подарили публике и другие участники фестиваля.

Как же трудно было жюри выбрать самых достойных! В итоге Гран-при и один миллион тенге присудили Софии Рустамовой из Минска. Она поет с семи лет, является лауреатом различных конкурсов, финалисткой «Новой волны-2020» и победительницей «Славянского базара-2023». Первое место досталось Кириллу Усову. Второе разделили София Фадеева из Казани и Мирас Нагашибай из Алматы, на третьем оказались Лайло Хафизова, Молдир Абдирова из Актобе и Нуршат Кусанова из Атырау.

Еще пять участников получили специальные премии от фан-клуба Димаша Кудайбергена Dimash Dears, а компания «Kazakh Ювелир» вручила украшения трем вокалисткам.

Фестиваль завершился на теплой ноте: ребята увозили домой награды и новые впечатления, а зрители получили большой и красивый праздник музыки.

#конкурс #Актобе #фестиваль #детское творчество #Baqytty Bala

