В 1910–1913 годах Барлыбек Сырттанов подготовил устав, по которому Великая степь завершала свое колониальное пребывание под руководством царской России и становилась суверенным государством. Основными мыслями его труда были предоставление полной свободы казахскому народу и продолжение партнерских отношений с Россией только в качестве доминиона. Как сложилась судьба смельчака?

Кем был тот, кого называют автором первой Конституции казахского народа?

«Крещеным не станет, я обещаю…»

В 1876 году в городе Верном открылась мужская гимназия. Об открытии учебного заведения на Государственном совете ходатайствовал военный губернатор Жетысуской области генерал Герасим Колпаковский. 1 сентября того же года гимназия приняла первых учеников. Шестеро детей из учащихся были казахами: Жексенби Дингильбаев, Барлыбек Сырттанов, Турлыбек Сырттанов, Кусаин Жангазинов, Даулет Мамбетов и Шымбай Кенжебаев. Это одни из первых детей-казахов, начавших учебу в Верном на русском языке.

В дореволюционные времена желающих отправить сыновей в большой город, да еще и в гимназию, где преподаватели сплошь другой национальности, практически не было. Казахи боялись, что мальчиков будут воспитывать в традициях, чуждых их народу, что они станут крещеными – «шоқынып кетеді», поэтому отдавать их в руки учителей не спешили.

Наша история начинается с того, что в Жетысускую волость из Верного пришла разнарядка: нужны два мальчика казахской национальности для учебы в городе. Начальник уезда Капал некий Эйренталь начал искать оных среди детей местных жителей, однако поиск не увенчался успехом. Страх перед новым, неизведанным был сильным, народ еще не знал, чему будут обучать, какими выйдут дети, окончив школу. Конечно, время показало, что страхи были преувеличены, и вскоре сыновья будут уезжать чаще и дальше. Но в 1876 году все было иначе.

Кто-то из окружения порекомендовал Эйренталю обратиться к степняку Сырттану: мол, у него есть четверо сыновей и одна дочка. Сырттан на предложение начальника уезда ответил, что узын кулак вещает, что дети, поехавшие учиться, уйдут в другую веру. На что Эйренталь пообещал, что этого не будет, дети будут просто учиться, получать знания. И Сырттан ему поверил, чем определил будущее своих сыновей Турлыбека и Барлыбека.

Старшим из них был Турлыбек, ему на момент поступления в гимназию было 9–10 лет, а Барлыбеку – около 8 лет. Об этом в своих дневниковых записях писал сын Барлыбека Абдул кадыр Барлыбекулы. Эти же сведения в своей книге, посвященной жизни славного сына своего народа, «Барлыбек туралы бірер сөз...» пишет и молодой ученый, алашовед Елдос Токтарбай. В той же книге он приводит данные из архива Омска.

«Одним из ценных документов, обнаруженных нами в Омском архиве, был аттестат Барлыбека Сырттанова, подтверждающий, что он окончил гимназию в городе Верном. Согласно «Аттестатъ зрелости» учился будущий автор народного устава хорошо: «По арифметике, алгебре, тригонометрии и геометрии – 5, физика, история, космография, немецкий язык тоже на отлично, и лишь три предмета на «4» – русский язык, латынь, логика», – пишет Елдос Токтарбай в документальной книге.

Стоит отметить, что Барлыбек и Турлыбек имели начальное образование, учились в пансио­нате в Капальском уезде. Вероятно, это тоже сыграло свою роль, братья учились хорошо. После гимназии Барлыбек уехал в Петербург, чтобы продолжить учебу, а Турлыбек по состоянию здоровья остался.

На берегах Невы

Успешного ученика приметил директор гимназии, и это сыграло свою роль. Заведовавший учебным заведением Драгутин Касперович Новак поспособствовал поступлению казахского юноши в ведущий вуз Петербурга. Семена добра, которые он бросил в плодородную почву юного сердца, дали свои всходы. Годы спустя, работая на ответственных должностях, Барлыбек приложил немало усилий, чтобы казахские дети получали знания, среди них были Мухамеджан Тынышбайулы, Ораз Жандосов, Жубаныш Борибаев, Токаш Бокин и другие.

20 августа 1886 года Барлыбек был зачислен студентом факультета востоковедения Императорского университета в Петербурге. Науке познания народов Востока его учили профессора В. Радлов, Н. Веселовский, В. Григорьев и другие именитые ученые. Его однокашниками были П. Мелио­ранский, В. Бартольд, чьи имена позже станут известными не только в околонаучных кругах.

В университете, кроме Сырттанова, учились и другие казахи, но он оказался первым прибывшим на учебу из земли Жетысу. Как это часто бывает, молодежь, оказавшись вдали от родины, сплотилась, было создано объединение с говорящим названием «Жерлестер» – «Земляки».

«В 2017 году в Центральном государственном историческом архиве г. Санкт-Петербурга мы нашли диплом Барлыбека, свидетельствующий о том, что 21 августа 1890 года он окончил факультет востоковедения с отличием», – пишет Елдос Токтарбай и называет дисциплины, которые изучал студент: персидский, арабский, турецкий, татарский языки, общий курс истории Востока, история Средней Азии, а также полицейское право, финансовое право, основы политологии…

Блестяще образованный молодой человек, чье сердце было наполнено любовью к родному народу, желал принести пользу своей земле. Барлыбек хотел видеть свой народ свободным и сильным, а это невозможно без образования. Обладатель передовых идей, он понимал, что будущее – за знаниями, по­этому занимался просвещением, хлопотал, устраивал в гимназии и школы детей из аулов.

Занимая должность младшего чиновника особых поручений при Военном губернаторе Семиреченской области, Барлыбек Сырттанов писал письма, адресованные помощнику Туркестанского генерал-губернатора. В них он поднимал животрепещущие вопросы, в том числе изобличал кумовство, пристрастность волостных и другие проблемы: «При производстве выборов, когда уже выяснилось, на какой стороне большинство, победитель-претендент старается проводить во всех аулах на должности выборных и народных судей из своих приверженцев, которые затем в течение трехлетия готовы исполнить что угодно для него, даже готовы подписать смерт­ный приговор себе, о чем будет сказано ниже...»

Кроме того он обращал внимание вышестоящих органов на проблемы скотоводства как основного занятия казахов. Писал о том, что у кочевников отбирают земли.

Попытки отстоять права коренного населения, руководствуясь буквой закона, острые темы, которые Барлыбек Сырттанов доводил до сведения руководства, не остались незамеченными, но обер­нулись для него репрессиями.

В сетях равнодушия

В октябре 1910 года в Узын­агаше состоялся съезд, инициатором проведения которого стал Барлыбек. В нем приняли участие представители интеллигенции из городов Верный, Пишпек, Капальского и Пржевальского уездов.

Проработав до 1908 года переводчиком генерал-губернатора Туркестана, заведующим отделом Казначейской палаты и на других должностях, за политические взгляды и откровенные высказывания против колониальной политики царской России Барлыбек был освобожден от работы. Ответным шагом стало проведение съезда, на повестке дня которого стояли вопросы образования, прекращения изъятия плодородных земель, внесения изменений в структуру судебной и религиозной систем. Инициативу Сырттанова поддержали известный манап Шабдан Жантаев и бывший волостной Калы-Кутынской волости, прапорщик Ногайбай Доолотбаков.

Участники съезда говорили о том, что Духовное управление мусульман должно базироваться в Туркестане, в Государственной думе должны присутствовать представители кыргызского и казахского народов. Также шла речь о том, что Переселенческое управление – ведомство, занимающееся вопросами переселенцев, – должно прекратить практику насильственного изгнания и изъятия плодородных земель коренного народа.

По итогам работы съезда было решено отправить делегацию в Петербург, для этой цели соб­раны средства. По желанию большинства в далекий город отправился сам Барлыбек. Однако его поездка оказалась сложной: советника в отставке, тем более обвиненного в неблагонадежном отношении к царской власти, ответственные лица принимать не хотели, заявление съезда также читать не желали.

Равнодушие чиновников и однобокая политика стали причинами того, что чаяния двух народов, озвученные и изложенные ими на бумаге, рожденные на съезде в Узынагаше, не были услышаны.

Добавим, что на съезде участникам раздали сборник стихов Мыржакыпа Дулатова «Оян, қазақ». Пламенные строки поэта быстро ушли в народ, его цитировали не только в казахской степи, но и кыргызы, другие тюркские народы. Призывы акына сохранить самобытность, не позволять разделения земли, не забывать свой язык, свою религию царская власть посчитала опасными – и поэта упекли за решетку. А обращения участников съезда были проигнорированы.

Устав казахского народа

Самая высшая ценность – это права и свободы человека. Так гласит лишь один из пунктов «Қазақ елінің уставы», который по поручению Алихана Бокейхана создал Барлыбек Сырттанов. По сути, это был проект первой Конституции. И большая часть подготовленного им документа позже вошла в программу партии «Алаш».

Приведем несколько пунктов из этого проекта, чтобы читатели убедились, насколько прогрессивным был устав и насколько актуальным он остается даже сейчас.

О правах человека:

1. В Казахской стране все люди обладают равными правами. Не допускается ущемление и дискриминация по половому, расовому, религиозному и иным признакам.

2. Дети имеют право расти свободными и счастливыми.

3. В Казахской стране равноправие. Мужчина и женщина равны в правах, непозволительно ущемление женщин.

4. Без постановления, решения суда человек не может быть арестован, в течение 24 часов с момента задержания подозреваемому должно быть предъявлено обвинение.

5. Запрещено без разрешения суда человека вскрывать его личную переписку.

6. Человек имеет право на имущество. Изъятие, конфискация личного имущества дозволено только при наличии решения суда.

О земле:

1. Земля казахов – собственность народа.

2. Земля не продается, Всевышний дал ее для пользования человеком.

3. Все природные богатства под землей и на земле, водоемы, леса, горы, степь принадлежат народу.

О Казахской республике:

1. В Казахской стране правит народ, который имеет свои национальные особенности.

2. Главный орган – Национальный мажилис, избранные в мажилис будут избирать президента страны сроком правления на четыре года.

3. Президент не имеет права избираться более двух раз.

4. Руководство страной президент осуществляет посредством министров, кандидатуры министров предлагает президент, это решается путем голосования Национального мажилиса.

5. О своей работе министры докладывают президенту, отчитываются перед Национальным мажилисом.

Особая роль отводилась судебной власти. Главным требованием обеспечения прозрачной и честной работы судов и судей называлась свобода. К примеру, согласно «Уставу…», судья не должен был принадлежать ни к какой партии или политической организации.

К большому сожалению, имя Барлыбека Сырттанова мало известно широкой аудитории. Хотя его жизни и труду посвящены художественные произведения: поэма Гульбакыт Касен «Алаштың Барлыбегі», рассказ Шакена Кумисбайулы «Закон, написанный кровью» – «Қанмен жазылған заң». Ученые Сакен Созакбаев, Елдос Токтарбай, краеведы Жемисбек Толымбеков, Танирберген Калилаханов исследуют его биографию. Наследие Барлыбека Сырттанова требует большего и всестороннего исследования.

Сама жизнь Барлыбека Сырттанова могла бы лечь в основу сценария художественного фильма, посвященного истории Казахстана. Ведь устав, написанный больше 100 лет назад, не только опередил свое время, став фундаментом программы партии «Алаш», но и является историческим докумен­том, первой Конституцией казахского народа.

Востоковед по образованию, имеющий тонкое политическое чутье, Барлыбек Сырттанов обладал глубокими академическими знаниями в юриспруденции, был трудолюбив, честен, достаточно амбициозен. Он был также прекрасным публицистом, публиковался в журнале «Айкап», газетах «Дала уәләйәтінің газеті» и «Киргизской степной газете».

Его жизнь была яркой и содержательной, за короткое время Барлыбек Сырттанов успел сделать очень много для своего народа. Судьбой было отмерено ему прожить лишь 48 лет. Его смерть окутана тайной, до сих пор выдвигаются разные версии его ухода.