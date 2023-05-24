Барымтачи угнали скот на 15 млн тенге у жителя Алматинской области

Троих подозреваемых в скотокрадстве задержали в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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17 апреля в отдел полиции Кегенского района обратился 59-летний житель села Сарыколь с заявлением о краже с пастбища вблизи поселка Каркара 20 лошадей. Ущерб составил 15 млн 150 тысяч тенге.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по пункту 2 части 4 уголовной статьи «Скотокрадство».

Троих подозреваемых 1995, 1996 и 1998 годов рождения задержали 18 мая сотрудники управления криминальной полиции ДП Алматинской области и сотрудники ОКП района.

Проводятся следственные мероприятия, задержанных проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. В их отношении избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Украденный скот изъят в селе Карабулак Туркестанской области.