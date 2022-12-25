"Барыс" подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата

Александр Борисевич будет играть за "Барыс" до конца текущего сезона.

Фото: nur.kz

Хоккейный клуб «Барыс» официально объявил о заключении двухстороннего контракта с Александром Борисевичем, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Всю свою карьеру форвард провёл в системе карагандинской «Сарыарки».

В составе сборной Казахстана Александр выигрывал бронзовые награды юниорского чемпионата мира (IA), а также становился победителем молодёжного чемпионата мира (IA).

В текущем сезоне Борисевич сыграл в чемпионате страны 31 матч и заработал 47 (17+30) баллов, что на момент перехода позволяет занимать первое место в списке лучших бомбардиров Pro Ligasy.

На прошлой неделе спортсмен выступал в составе национальной сборной на Кубке Первого Канала в Москве.