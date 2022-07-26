Скриншот с видео instagram.com/kris_p_press/
Происшествия
Башенный кран упал в Алматы, погиб рабочий

На строительном объекте в городе Алматы упал башенный кран, погиб рабочий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

В Сети появилось видео, которое было снято жителями микрорайона Жетысу-3.

«Кран при демонтаже упал, погиб человек. Второй ранен... Кран несколько месяцев назад почти касался окон и балконов», – говорится в посте.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что сегодня в 17:42 поступил вызов о том, что на строительном объекте на слесаря Б. 1989 года рождения упал башенный кран.

«Он скончался на месте происшествия. В настоящее время к расследованию приступила следственно-оперативная группа. Будут проведены соответствующие экспертизы. Обстоятельства устанавливаются», – проинформировали в пресс-службе ДП.

 

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