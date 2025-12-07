Команда Казахстана по таеквондо отметилась второй золотой медалью на молодежном чемпионате мира в Найроби (Кения), сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

Победителем мирового первенства стал Батырхан Толеугали.

Казахстанец стал лучшим в весовой категории до 87 килограммов, отметили в НОК РК.

В финале Толеугали выиграл у Мохаммада Ализаде (Иран).

Отметим, что в активе сборной РК уже три медали. Ранее первым стал Бейбарыс Каблан. На третью ступень пьедестала поднялся Тамерлан Тлеулес.