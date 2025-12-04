Фото: пресс-служба НОК РК

– Поздравляю Бейбарыса Каблана с завоеванием титула чемпиона мира по таеквондо среди молодежи до 21 года! Он представлял Казахстан на престижных соревнованиях в Кении и стал первым нашим соотечественником, завоевавшим золото первенства мира в этом виде единоборств. Желаю спортсмену покорения новых высот! – говорится в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.

Казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан одержал победу на проходящем в Кении молодежном чемпионате мира. В финальном поединке он выиграл у спортсмена из Южной Кореи Ян Чжунёна.

Каблан выступал в весовой категории свыше 87 килограммов и успешно прошёл все этапы соревнований. До выхода в финал он провёл четыре поединка, в которых оказался сильнее соперников из Индии и Турции. В полуфинале Каблан выиграл у Амирмохаммада Ашрафи (Иран) со счётом 2:1.