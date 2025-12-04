Президент поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана

Президент,Спорт
78

Пресс-служба Главы государства опубликовала поздравление чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

– Поздравляю Бейбарыса Каблана с завоеванием титула чемпиона мира по таеквондо среди молодежи до 21 года! Он представлял Казахстан на престижных соревнованиях в Кении и стал первым нашим соотечественником, завоевавшим золото первенства мира в этом виде единоборств. Желаю спортсмену покорения новых высот! – говорится в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.

Казахстанский таеквондист Бейбарыс Каблан одержал победу на проходящем в Кении молодежном чемпионате мира. В финальном поединке он выиграл у спортсмена из Южной Кореи Ян Чжунёна.

Каблан выступал в весовой категории свыше 87 килограммов и успешно прошёл все этапы соревнований. До выхода в финал он провёл четыре поединка, в которых оказался сильнее соперников из Индии и Турции. В полуфинале Каблан выиграл у Амирмохаммада Ашрафи (Иран) со счётом 2:1.

 

#Токаев #поздравление #чемпион #таеквондо #Бейбарыс Каблан

Популярное

Все
Казахстан и Корея расширяют рамки программы добровольного выезда
Правительство отвечает
Гигантский осетр из металла
На пороге Нового Казахстана
Не бойтесь проявить себя!
Нацелены на расширение партнерства
Снижая уровень жестокости
Устойчивый рост и большие планы
Конструктивный обмен мнениями
Не только помощь, но и образ жизни
Кошкарата: очистить дно и берега
Вновь обострилась проблема водоснабжения сел
Бензин станет качественней
Системный подход дает результат
База для повышения конкурентоспособности
Стратегия опережающих действий
Сформировать мультимодальный логистический каркас
Ушел из жизни основоположник казахстанской школы диалектической логики
«Исцеление» за три сеанса
Село должно иметь голос
Политика здравого смысла
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Урок от чемпионов: знаменитые спортсмены присоединились к антинаркотической акции в Астане
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Чтобы тайное стало явным
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Глава государства поручил решить вопросы по авиатопливу
Битва палуанов
Наше будущее
Стартует первенство планеты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]