Байден не отказывается от участия в выборах президента США после провальных дебатов

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Он выступил на эксклюзивном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию, передает Kazpravda.kz

Фото: © AP Photo / Evan Vucci

Президент США Джо Байден заявил, что продолжит участие в президентской гонке, несмотря на провальные дебаты с экс-президентом Дональдом Трампом, претендующим на выдвижение на пост главы государства от Республиканской партии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

Байден выступил на эксклюзивном мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в Хэмптоне и сказал: «Я понимаю беспокойство по поводу дебатов. Я понимаю. У меня был не самый удачный вечер». Он добавил, что не стал бы баллотироваться, «если бы не верил, что сможет победить».

Агентство пишет, что супруга президента Джилл, выступая в пятницу на благотворительном вечере в Гринвич-Виллидж, рассказала о поддержке, которую она оказала своему мужу после дебатов.

«Мы не собираемся позволять 90 минутам определять четыре года, которые ты был президентом», - сказала она.

«Знаешь, Джилл, я не знаю, что произошло. Я чувствовал себя не очень хорошо», - передает Bloomberg слова Байдена.
Как сообщалось, накануне редакционный совет газеты The New York Times высказался за отказ Байдена продолжать борьбу за президентский пост на ноябрьских выборах.

Согласно установленным правилам, в США как у демократов, так и у республиканцев, в случае, если уже после проведения праймериз или даже во время съезда партии кандидат, набиравший больше всего голосов, по какой-то причине выбывает из гонки, избранным делегатам придется самостоятельно выбрать кандидата от партии на пост президента.

В случае, если избранный на партийном съезде кандидат будет вынужден покинуть гонку за пост президента, согласно правилам Демократической партии, она может выбрать нового кандидата после того, как ее лидер проконсультируется с губернаторами-демократами и лидерами в Конгрессе.

#политика #Джо Байден #выборы президента в США

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