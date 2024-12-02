Байден помиловал своего сына

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Президент США Джо Байден подписал помилование своего сына Хантера по двум судебным делам, несмотря на многократные обещания этого не делать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня я подписал помилование моего сына Хантера, - говорится в заявлении американского лидера, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома. - С первого дня на своем посту я говорил, что не стану вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции США. И я сдержал слово, даже когда наблюдал за тем, как мой сын подвергается избирательному и несправедливому преследованию».

По мнению американского лидера, обвинения по данным делам были выдвинуты лишь после того, как несколько его политических оппонентов в Конгрессе спровоцировали это с целью нападок на него и для противодействия его избранию.

«Ни один здравомыслящий человек, ознакомившись с фактами в деле Хантера, не может прийти к какому-либо иному выводу, нежели такой, что он был выделен, поскольку является моим сыном, - считает глава вашингтонской администрации. - И это неправильно. Это была попытка сломать Хантера, который сохраняет трезвость уже пять с половиной лет, даже несмотря на бесконечные нападки и избирательное преследование. Пытаясь сломать Хантера, они пытались сломать меня, и нет причин считать, что на этом все закончится. Всему есть предел».

Как следует из заявления, речь идет о разбирательствах в штатах Делавэр и Калифорния. В Делавэре Хантеру Байдену инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием. Он был признан виновным. В Калифорнии сын американского лидера признал свою вину в неуплате налогов.