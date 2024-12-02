Байден помиловал своего сына

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Ранее президент США несколько раз исключал такую возможность

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Президент США Джо Байден подписал помилование своего сына Хантера по двум судебным делам, несмотря на многократные обещания этого не делать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня я подписал помилование моего сына Хантера, - говорится в заявлении американского лидера, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома. - С первого дня на своем посту я говорил, что не стану вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции США. И я сдержал слово, даже когда наблюдал за тем, как мой сын подвергается избирательному и несправедливому преследованию».

По мнению американского лидера, обвинения по данным делам были выдвинуты лишь после того, как несколько его политических оппонентов в Конгрессе спровоцировали это с целью нападок на него и для противодействия его избранию.

«Ни один здравомыслящий человек, ознакомившись с фактами в деле Хантера, не может прийти к какому-либо иному выводу, нежели такой, что он был выделен, поскольку является моим сыном, - считает глава вашингтонской администрации. - И это неправильно. Это была попытка сломать Хантера, который сохраняет трезвость уже пять с половиной лет, даже несмотря на бесконечные нападки и избирательное преследование. Пытаясь сломать Хантера, они пытались сломать меня, и нет причин считать, что на этом все закончится. Всему есть предел».

Как следует из заявления, речь идет о разбирательствах в штатах Делавэр и Калифорния. В Делавэре Хантеру Байдену инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием. Он был признан виновным. В Калифорнии сын американского лидера признал свою вину в неуплате налогов.

 

 

#суд #сын #Байден #помилование

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