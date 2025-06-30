Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сейчас ведется расследование происшествия, власти ищут стрелявшего с использованием полицейского вертолета, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Двое пожарных погибли в американском штате Айдахо в результате нападения преступника во время тушения лесного пожара, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на чиновников.

«Два человека погибли после того, как пожарные попали в засаду вооруженного мужчины во время тушения лесного пожара в Кер-д'Алене, штат Айдахо», - говорится в публикации на сайте телеканала.

Уточняется, что пожарные прибыли на место тушения очага возгорания в течение получаса после поступления сообщения о пожаре и сразу после приезда в них начал стрелять преступник, укрывавшийся в лесном массиве.

Как заявил телеканалу местный шериф Джефф Ховард, в настоящее время ведется расследование происшествия, власти ищут стрелявшего с использованием полицейского вертолета.

Пожар в американском штате Айдахо, где произошла стрельба, был устроен специально, чтобы застать прибывших спасателей врасплох, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местных чиновников.

«Они (чиновники – ред.) говорят, что пожарные прибыли к нарочно созданному пожару, после чего в них начали стрелять, добавляя, что слово «засада» точно описывает то, что случилось с первыми пожарными, прибывшими на место», - указывает телеканал.

Чиновник из центральных органов власти также заявил телеканалу, что предварительные оценки указывают на то, что поджог был совершен, чтобы создать для пожарных ловушку.

Силовики США обнаружили мертвого мужчину и оружие рядом с ним в районе Айдахо, где велась стрельба по пожарным, требование к жителям укрыться отменено, сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис шерифа округа Кутенай.