Байден за воссоединение сектора Газа и Западного берега

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Палестинский народ заслуживает собственное государство и свободу от ХАМАС, считает он, передает Kazpravda.kz

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Решение, подразумевающее существование двух государств, - единственный путь, чтобы гарантировать долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народов, заявил президент США в гостевой статье для WP, сообщает Deutsche Welle.

"Сектор Газа и Западный берег реки Иордан должны воссоединиться под управлением единой структуры, в конечном счете, под руководством возрожденной палестинской администрации, пока мы работаем над решением, подразумевающим существование двух государств", - такое мнение высказал президент США Джо Байден в гостевой статье для газеты The Washington Post, опубликованной вечером в субботу, 18 ноября.

Комментируя нападение террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября, Байден напоминает, что в этот день боевики жестоко убили 1200 человек, в том числе 35 американских граждан, "при самых страшных зверствах, совершенных в отношении еврейского народа за один день со времени Холокоста".

"Палестинский народ заслуживает собственное государство и свободу от ХАМАС", - подчеркивает Байден. – Ясно: решение, подразумевающее существование двух государств, - единственный путь, чтобы гарантировать долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народов", - повторяет он позже по ходу статьи.

"Нашей целью должно быть не просто остановить войну на сегодняшний день - нашей целью должно быть остановить войну навсегда, разорвать порочный круг насилия и создать в Газе и на всем Ближнем Востоке нечто более сильное, чтобы история перестала повторяться", - поясняет он в этой связи.

"Пока ХАМАС придерживается своей идеологии разрушения, прекращение огня - это не мир. Для членов ХАМАС каждое прекращение огня - это время, которое они используют для пополнения запасов ракет, передислокации боевиков и возобновления убийств путем новых атак на невинных людей. Если ХАМАС оставит сектор Газа под своим контролем, это в очередной раз усилит его ненависть и лишит палестинцев возможности построить что-то лучшее для себя", - говорится в статье.

Кроме прочего, Байден обещает, что "в ближайшие месяцы США удвоят усилия по созданию более мирного, интегрированного и процветающего Ближнего Востока".

#Израиль #Палестина #ХАМАС #Джо Байден

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