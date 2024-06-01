Базовая ставка снижена до 14,5% годовых

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Марина Демченко

Решение, принятое Комитетом по денежно-кредитной политике Национального банка РК, вчера на брифинге в Астане прокомментировал глава финансового регулятора Тимур Сулейменов.

фото из архива "КП"

Говоря об основных причинах снижения ставки, он сообщил, что годовая инфляция в республике в апреле замедлилась до 8,7%, и это соответствует траектории прогноза. На фоне благоприятной ситуации с внешними ценами на продовольствие наблюдается заметное снижение по продовольственной компоненте инфляции. Непродовольственная компонента также замедляется, несмотря на устойчивый спрос и ускорение потребительского кредитования. Рост стоимости платных услуг ускорился под влиянием удорожания жилищно-коммунальных услуг.

Месячная инфляция в апреле составила 0,6%, что в целом соответствует средней исторической динамике. При этом внешний инфляционный фон оценивается как нейтральный. Мировые цены на все виды продовольствия, за исключением растительных масел, продолжают снижаться. Внешние денежно-кредитные условия остаются жесткими: как ФРС, так и ЕЦБ пока не переходят к смягчению монетарных условий и продолжают удерживать ставки на ограничительных уровнях. Некоторое усиление внешнего инфляционного давления в краткосрочной перспективе отмечается со стороны России, однако с учетом позиции Центрального банка РФ по поддержанию жестких денежно-кредитных условий возвращение к цели ожидается уже к концу 2025 года.

По словам Тимура Сулейменова, прогноз инфляции на 2024-й сохранен в диапазоне 7,5–9,5% и в пределах 5,5–7,5% – на год следующий. Прогнозируется, что по мере снижения фискального стимулирования и полного проявления умеренно жестких денежно-кредитных условий инфляция в 2026 году приблизится к цели в 5% и сложится в диапазоне 5–6%.

Основные риски прогноза инфляции связаны с неопределенностью параметров бюджетной политики, продолжением реформ в сфере регулируемых цен, возрастанием давления со стороны внутреннего спроса при «незаякоренных» инфляционных ожиданиях и, разумеется, геополитической напряженностью.

Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год сохранен на уровне 3,5–4,5%. По мнению экспертов, рост будет обеспечен за счет увеличения потребительского кредитования, инвестицион­ной активности в несырьевом секторе, повышения реальных доходов населения на фоне фис­кального стимулирования.

Динамика сбора налогов и фактическая динамика ненеф­тяного дефицита бюджета свидетельствуют о сохранении тренда на стимулирующую фискальную политику.

Предполагается, что цены на нефть марки Brent сохранятся на уровне до 85 долларов за баррель (в среднем в 2024 году) на фоне продления сокращения добычи ОПЕК+, стабильной добычи в США, геополитической неопределенности на Ближнем Востоке. В среднесрочной перспективе, по мере роста добычи нефти и с учетом прогнозов развития мировой экономики, ожидается сценарное постепенное снижение нефтяных котировок – в среднем до 80 долларов в 2025 году и до 77 долларов – в 2026-м.

Прогнозируется краткосрочное повышение мировых цен на зерновые до середины 2024 года и их постепенное снижение в дальнейшем. Причины удорожания зерновых в текущем периоде обусловлены неблагоприятными погодными условиями в Бразилии и России.

Таким образом, как резюмировал спикер, достижение цели по инфляции в 5% в средне­срочной перспективе требует проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени.

#инфляция #брифинг #кредитование #ставка #Национальный банк

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