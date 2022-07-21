Беда от нереального тарифа

Чтобы осенью, в преддверии холодных дней, не начался ажиотаж, который ежегодно наблюдается в Семее около угольных складов, руководство разреза «Каражыра» предложило организациям сделать запас угля уже сейчас.

Как пояснили в компании, обеспечить всех необходимым топливным запасом за три месяца – с авгус­та по ноябрь – невозможно. Одна из ключевых проблем – ограниченный объем железнодорожного подвижного состава, выделяемого для перевозки продукции угольного разреза «Каражыра» – основного поставщика каменного топлива на территории области Абай и Восточного Казахстана. Поэтому разработан помесячный план его отгрузки всем заинтересованным предприятиям начиная с июня.

По словам начальника отдела маркетинга АО «Каражыра» Алмата Арсламбаева, подобные графики отгрузки разработаны еще в конце 2021-го. Со всеми предприятиями заключены договоры, определены объемы отгрузки угля в течение всего года. Согласно графику, в июле для предприятий и энергоснабжающих компаний двух упомянутых областей планируется отгрузить 256 тыс. тонн, в августе – 306,78 тыс., в сентябре – 358,143 тыс. тонн. И далее по нарастающей: 436,535 тыс. тонн – в октябре, 458,528 тыс. – нояб­ре и 486,046 тыс. тонн угля – в декабре.

То есть до конца года с угольного разреза должно быть отгружено для отопления жилого сектора, предприятий и организаций региона 2,532 млн тонн угля.

– В прошлом году возникла напряженная ситуация с отгрузкой. С августа по ноябрь резко возросло число заявок на поставку угля, – пояснил Алмат Арсламбаев. – Нужно было в срочном порядке отгружать его энергетикам, социальным объектам, предприятиям и, конечно, населению. Мы пошли навстречу и постарались максимально отработать заявленные объемы. 2021-й выдался непростым – все выходили из режима карантинных ограничений, денег не хватало, чтобы выкупить уголь в течение лета. Но сегодня ситуация изменилась, и уже сейчас необходимо сделать запас топлива, не дожидаясь наступления отопительного сезона.

В этом году предприятие поставило перед собой задачу увеличить годовые объемы добычи угля до 9,7 млн тонн. До этого, начиная с 2018 года, они составляли от 8 млн до 8,3 млн тонн угля. То есть предприятие заинтересовано, чтобы все добытые объемы твердого топлива не хранились на территории разреза, а были свое­временно отгружены на склады его контрагентов.

– Мы прекрасно понимаем, что населению трудно приобрести летом весь объем необходимого на зиму топлива. Многим по 5–6 тонн угля хранить просто негде. Но сделать небольшой запас в 2–3 тонны можно уже сейчас, – говорит Алмат Арсламбаев. – Мы предложили акиматам поработать с предприятиями и составить списки сотрудников, проживающих в частном секторе, чтобы они в счет двух-трех зарплат в рассрочку выкупили по 2–3 тонны, а может быть, и весь необходимый объем. Тогда осенью им не надо будет делать срочный запас угля.

На предприятии уверены: чтобы избежать осеннего ажиотажа, необходимы своевременные запасы твердого топлива, сделанные именно энергетическими и бюджетными организациями области. Руководствуясь многолетним опытом отгрузки, в угледобывающей компании говорят, что в год энергетические предприятия ВКО и области Абай потребляют от 3,6 млн до 3,7 млн тонн угля. Для нужд отопления социальных объектов с собственными малыми котельными необходимо 115–120 тыс. тонн. Запас в 30–40% от необходимого объема, сделанный в течение летних месяцев, сможет положительно сказаться на общей ситуации по отгрузке угля в осенний период.

– Что касается энергетиков, у них есть специальные склады для хранения топлива, и они умеют правильно, с соблюдением технологии сохранить этот запас до начала отопительного сезона. У социальных объектов таких складов, конечно, нет. Поэтому им достаточно запастись на 30–40%, то есть на первые несколько недель или пару месяцев. И когда напряженная ситуация минует, мы возобновим поставки угля согласно заранее разработанным графикам, – внес предложение Алмат Арсламбаев.

Уже сейчас делают запасы угля даже на железнодорожных тупиках Усть-Каменогорска и Семея, где его приобретает население городов и районов. Так, только в мае для Усть-Каменогорска было отгружено 12 тыс. тонн коммунально-бытового угля, для Семея – 6 тыс. тонн. Однако, по словам руководителей компаний, владеющих тупиками, население сейчас крайне редко приобретает уголь. В Усть-Каменогорске, например, за смену отгружают всего по 100–200 тонн. При этом годовой объем потребления угля населением составляет 1,1–1,2 млн тонн. До конца года, согласно составленному плану отгрузки, для Семея планируется доставить 174,5 тыс. тонн коммунально-бытового угля, а в целом на станции Восточного Казахстана – 456,2 тыс. тонн угля.

Цена на уголь в 2022 году без железнодорожного тарифа на борту разреза для населения составляет 5 500 тенге за тонну (в 2021 году – 4 946 тенге). Для энергетических предприятий цена угля без железнодорожного тарифа составляет 3 700–3 900 тенге за тонну.

Пока он доходит до населения, цена вырастает практически вдвое. Сейчас жильцы частного сектора могут приобрести каменное топливо по цене от 10 тыс. до 12 500 тенге за тонну.

Еще тревожнее сложилась обстановка с задолженностью перед организацией со стороны ГКП «Теп­локоммунэнерго». Долг теп­лоснабжающей организации Семея за уголь составил 750 млн тенге. И как решится этот вопрос, пока никто сказать не может. АО «Каражыра» уже подготовило судебные иски в отношении семейских энергетиков, и тогда должнику придется не только выплачивать долг, но и гасить все судебные издержки. Еще в мае АО «Каражыра» вычеркнуло из списков отгрузки угля на июнь и июль ГКП «Теплокоммунэнерго». Пока долг не будет погашен, уголь предприятие вряд ли получит. А это чревато последствиями.

Подобная ситуация в Семее возникает из года в год. И чтобы погасить долги за топливо, руководство ГКП «Теплокоммунэнерго» заявляет о необходимости финансовой помощи со стороны бюджета. Главная причина – несоответствие существующего тарифа реальным затратам предприятия. Отсюда все беды и многомиллионные ежегодные долги.

– Общий долг предприятий Восточно-Казахстанской и облас­ти Абай перед АО «Каражыра» за минувший отопительный сезон достиг 2,6 миллиарда тенге. Это колоссальная сумма, – подчеркнул Алмат Арсламбаев. – И если мы не сможем ее вернуть, предприятие не только не реализует планы по добыче угля, но и вообще вряд ли сумеет своевременно подготовиться к новому отопительному сезону, создав необходимый запас топлива. Нам просто не хватит на это средств.

Также угледобывающая компания обращает особое внимание, что даже в самый пик отгрузки угля они смогут отгружать не более 420–450 вагонов в сутки (6–7 составов). Именно такие объемы подвижного состава смогут предоставить железнодорожники. Сейчас объемы отгрузки составляют в среднем 248 вагонов в сутки, то есть 3–4 состава.

Причем оплачивать железнодорожные перевозки организация обязана только со стопроцентной предоплатой, иначе система просто блокирует доставку вагонов на угольный разрез. И если долги не будут возвращены свое­временно, недропользователям нечем будет оплатить железнодорожные услуги. Остается одно – изыскивать все возможности и резервы, чтобы энергетики области смогли погасить накопившиеся долги и сделать запас угля к началу нового отопительного сезона.