Бегающих по самсе мышей сняла на видео в киоске жительница Актау

Жительница Актау Венера Кальменова распространила в своем аккаунте в Instagram видеозапись с мышами на самсе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

На кадрах видно, как две мышки разгуливают по самсе в одном из киосков. Грызуны не боятся людей и удовольствием позируют перед камерой.

«Пожалуйста, будьте осторожны при покупке уличной еды. Оглядывайтесь по сторонам перед тем, как что-то покупать, это ужас, это кошмар. Там несколько мышек. Это базар в 22 микрорайоне сзади строительного магазина», - говорит автор видео.