Беглый подозреваемый задержан. У него обнаружены топор и нож
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Вахитов Елдос
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Опасного подозреваемого, который скрывался от правосудия, задержали сотрудники полиции Алматинской области, передает Kazpravda.kz
"Гражданин 1991 года рождения был задержан сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом ДП Алматинской области в городе Конаев. Задержанный находился в межгосударственном розыске за вымогательство. Подозреваемый является приверженцем деструктивного религиозного течения. Во время обыска при нем была обнаружена религиозная литература, перочинный нож и топор", – говорится в сообщении Polisia.kz.
Проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям.