Беглый подозреваемый задержан. У него обнаружены топор и нож

"Гражданин 1991 года рождения был задержан сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом ДП Алматинской области в городе Конаев. Задержанный находился в межгосударственном розыске за вымогательство. Подозреваемый является приверженцем деструктивного религиозного течения. Во время обыска при нем была обнаружена религиозная литература, перочинный нож и топор", – говорится в сообщении Polisia.kz.