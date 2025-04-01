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На заседании Правительства Председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев рассказал о внедрении элементов ИИ, передает Kazpravda.kz

Например, по его словам, внедряются онлайн-консультанты. Сегодня в Едином контакт-центре функционирует интеллектуальный голосовой робот, который консультирует по 60 госуслугам и оказывает 10 видов услуг. В их числе справки о рождении, несудимости, из психо-наркологических диспансеров и др.

Кроме того, планируется реализовать пилотный проект по внедрению ИИ в деятельность контакт-центра, объединив более 30 контакт-центров административных органов на базе контакт-центра 1414. Также консультанта с элементами ИИ планируется внедрить в зонах самообслуживания в ЦОНах.

Для совершенствования процесса регистрации транспортных средств будет запущена платформа Госкорпорации по оформлению документов, реализованы сервисы биометрической идентификации и проверки истории автотранспорта.

В сфере выдачи водительских удостоверений предусматривается внедрение технологий AR и Computer Vision при сдаче экзаменов, будет пересмотр порядка приема экзаменов по опыту Европы.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость дальнейшей модернизации портала оказания госуслуг - «электронного Правительство».